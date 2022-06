திருமண ஊர்வலம்.. கார் சன் ரூஃபை திறந்து குதுகலம்.. உடனே வந்த உ.பி. போலீஸ்.. ரூ.2 லட்சம் அபராதம்

English Summary

UP police fined Rs.2 lakh for marriage groom for dancing in car at road: உத்தரப்பிரதேசத்தின் முக்கிய நெடுஞ்சாலை ஒன்றில் மணமக்களுடன் திருமண ஊர்வலகத்துக்கு காரில் சென்ற நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மேல்கூரைகளை திறந்துவிட்டு ஆட்டம் போட்டதால் ரூ.2 லட்சம் அபராதம் விதிக்கபட்டு இருக்கிறது.