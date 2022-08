250 ரூபாய் பீஸ் சார்.. கட்டலன்னு ஆசிரியர் அடிச்சே கொன்னுட்டாரு! கதறி அழும் பள்ளி மாணவனின் உறவினர்கள்

English Summary

UP school student beaten to death by teacher for not paying fees: பள்ளி கட்டணம் செலுத்தவில்லை என்று கூறி 3 ஆம் வகுப்பு மாணவனை ஆசிரியர் அடித்து கொன்ற சம்பவம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.