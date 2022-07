இளம் பெண்ணை கூட்டு பலாத்காரம் செய்த 4 இளைஞர்கள்..அதன் பின் அவர்கள் செய்த காரியம் கொடூரத்தின் உச்சம்

English Summary

Four men allegedly gang-raped a woman and impregnated her: (உத்தரப் பிரதேசத்தில் கூட்டு பலாத்காரத்திற்கு உள்ளான பெண்ணுக்குக் கருச்சிதைவு) Uttar Pradesh woman suffered a miscarriage after the rape accused assaulted her as they learnt about her pregnancy.