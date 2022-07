முருகனின் அறுபடை வீடுகளிலும் ஆடிக்கிருத்திகை கோலாகலம்..பால்குடம் சுமந்த பக்தர்கள்

English Summary

Aadi Krithikai festival: (ஆடி கிருத்திகை பண்டிகை) Devotees flock to Murugan temples all over Tamil Nadu on the occasion of Aadi Krithikai festival. Devotees carried Kavadi and brought milk jugs and paid their dues. Devotees gather at Arupadai houses of Lord Muruga to perform Sami dharishan.