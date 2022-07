மதுரை வந்த ஓபிஎஸ்... “மாஸ்” வரவேற்பு கொடுத்த தொண்டர்கள் - அலைகடல்போல் ஆதரவாளர்கள் - செம சவுண்டு

English Summary

AIADMK workers gave warm welcome to O.Panneerselvam in Madurai Airport: சென்னையிலிருந்து மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பை அளித்தனர்.