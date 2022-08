விநாயகர் ஊர்வலம் நடத்தப் போறீங்களா? இந்த நிபந்தனைகள் முக்கியம்! அதிரடி உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமன்றம்!

English Summary

chennai High Court madurai bench has given permission to place idols of Ganesha on the occasion of Ganesha Chaturthi with conditions including no obscene dance or speech during Ganesh procession ; விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தின் போது ஆபாச நடனம், பேச்சு உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அனுமதி அளித்துள்ளது.