காலத்திற்கு ஏற்ப மாறனும்..பட்டினப்பிரவேசம் பற்றி பட்டென்று பதில் சொன்ன சு.வெங்கடேசன்

English Summary

Pattinapravesam Madurai MP Su.Venkatesan statement: (பட்டினப்பிரவேசம் பல்லக்கு சேவை பற்றி சு.வெங்கடேசன் எம்.பி பேட்டி) Mdurai MP Su.Venkatesan said that the law is more than the rites of the monastery and the abbots should involve themselves in it. He also questioned whether the abbots really followed all the Sannyasi Dharmas.