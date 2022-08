காஷ்மீரில் வீர மரணமடைந்த லட்சுமணன்! சோகத்தில் மூழ்கிய புதுப்பட்டி! முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் ஆறுதல்!

English Summary

Former RB Udayakumar condoles family of Madurai soldier who died in Kashmir attack; காஷ்மீர் தாக்குதலில் உயிரிழந்த மதுரையைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் குடும்பத்தினருக்கு முன்னாள் ஆர்பி உதயகுமார் ஆறுதல்