கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு பரபரப்பு..ஐவர் விடுதலையை எதிர்த்து தாய் சித்ரா அப்பீல்

English Summary

Gokulraj murder case: Chitra opposes the release of five people:( கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு 5 பேர் விடுதலையை எதிர்த்து தாயார் வழக்கு)The Madras High court bench Madurai branch has adjourned the hearing of Chitra's appeal against the acquittal of five persons in the Gokulraj murder case to the 23rd August 2022.