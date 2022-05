செங்கல் பிடிக்கப்போறாரா? அண்ணாமலை என்னன்னமோ சொல்றாரு... நீங்க வேற - அமைச்சர் பி.மூர்த்தி

English Summary

Is Annamalai to hold Brick or to made? Minister P.Moorthi questions: லுலு மால் கட்ட செங்கலை மூட அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று பேசிய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணமலை போய் செங்கல்லை பிடிக்கப்போகிறாரா? என அமைச்சர் பி.மூர்த்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.