அழகர் கோவில் பதினெட்டாம்படி கருப்பண்ண சாமி சன்னதி கதவுகள் திறப்பு..பூப்பல்லக்கில் வந்த கள்ளழகர்

Alagar koil Kallagar temple Pathinettampadi Karuppasamy: (அழகர் கோவில் பதினெட்டாம்படி கருப்பண்ணசாமி கதவு திறப்பு) On the full moon day of the month of Aadi, a sandalwood ceremony was held at the doors of the Pathinettampadi Karuppanasamy temple. Devotees chanted Govinda at the time enter kallagar in Poopallaku.