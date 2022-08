பிடிஆர் கார் மீது.. ரவுடிகளை வைத்து அண்ணாமலை பிளான் போட்டு தாக்கி உள்ளார்! சீறிய செந்தில் பாலாஜி

English Summary

Minister Senthil Balaji gets furious about BJP cadres throwing sandals in PTR Palanivel Thiagarajan car. நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசப்பட்டது தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம் வைத்துள்ளார்.