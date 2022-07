நாட்டிலேயே எளிமையான முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஏற்றத்தாழ்வே காட்ட மாட்டாரு - அமைச்சர் பி.மூர்த்தி புகழாரம்

English Summary

Minister P.Moorthy has said that M. K. Stalin is the most simple Chief Minister in India and he is working for everyone without discrimination: இந்தியாவிலேயே மிகவும் எளிமையான முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்தான் என்றும், பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைவருக்கும் பாடுபட்டு வருவதாக அமைச்சர் பி.மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.