மதுரை அருகே திடீரென தடம்புரண்ட பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்.. விரைந்து வந்த அதிகாரிகள்.. நடந்தது என்ன?

English Summary

(மதுரை அருகே ரயில் இன்ஜின் தடம்புரண்டதில் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு மணி நேரம் தாமதம்): Potigai Express from Chennai to Sengottai derailed early today. The accident caused a lot of tension when people were going to their hometown on Vinayagar Chaturthi.