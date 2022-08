எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு! ஆன்லைன் ரம்மிக்கும் அரசுக்கு கூட்டு? பகீர் கிளப்பும் ஆர்.பி.உதயகுமார்!

English Summary

RB Udayakumar criticizes Tamil Nadu government over online rummy Former AIADMK minister RB Udayakumar has criticized whether Tamil government is complicit in online rummy companies. ; ஆன்லைன் ரம்மி நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு உடந்தையாக உள்ளதா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.