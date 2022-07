இவர்களால் மட்டும் எப்படி முடியுது.. உலகையே உற்று நோக்க வைத்த “அம்பானி, அதானி” - திடீர்னு என்னாச்சு?

English Summary

Ambani and Adani's wealth increased while world top industrialists wealth decreases in first 6 months of 2022: உலகின் பெரும் பணக்காரர்கள் தொடங்கி இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபர்கள் வரை பலரது சொத்து மதிப்பு கடந்த 6 மாதங்களில் கடும் சரிவை சந்தித்திருக்கும் நிலையில், அம்பானி, அதானி ஆகியோரது சொத்து மதிப்பு மட்டும் அதிகரித்து இருக்கிறது.