மாஸ்டர் ஸ்டிரோக்.. தாக்கரே குடும்பத்தின் கையை விட்டு போகும் சிவசேனா? பாஜக தந்திரம்.. என்ன நடக்கும்?

English Summary

By Making Ekanth Shinde CM of Maharashtra, BJP strikes hard on Uddhav Thackeray family legacy.சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ ஏக்நாத் ஷிண்டே மகாராஷ்டிரா முதல்வராக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார். பாஜகவின் இந்த முடிவு உத்தவ் தாக்கரே தரப்பை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.