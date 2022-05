பாஜகவில் இணைந்தால் தாவூத் இப்ராஹிம் புனிதராவார்! RSS சுதந்திரத்துக்கு போராடியதா?-உத்தவ் தாக்கரே

English Summary

Dawood Ibrahim become saint if he joins in BJP - Maharashtra CM Uddhav Thackeray: பாஜகவில் சேர்ந்த நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம்கூட புனிதராகிவிடுவார் என மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்து இருக்கிறார்.