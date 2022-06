”நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு” சரத் பவார் கருத்தால் அடுத்தக்கட்டத்துக்கு நகரும் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாயத்து

English Summary

Floor Test Will Decide the majority - NCP leader Sharad Pawar on Maharashtra issue: மகாராஷ்டிரா சட்டப்பேரவையில் யாரும் பலம் என்பதை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு முடிவு செய்யும் என தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் தெரிவித்துள்ளார்.