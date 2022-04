தரையை பிளந்தால் பணம்.. சுவரை இடித்தால் வெள்ளி! வாயை பிளந்த அதிகாரிகள்.. ஷாக் தந்த மும்பை தொழிலதிபர்

English Summary

Income Tax department seized cash worth Rs 9.78 crore and 19 kg of silver hidden in floor and wall: (சுவரில் இருந்து பல கோடி ரொக்கம் மற்றும் வெள்ளியைப் பறிமுதல் செய்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள்) Mumbai Income Tax department viral raids.