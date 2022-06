கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்த மகாராஷ்டிரா ஆளுநர்.. பணிக்கு திரும்பியதால் அரசியல் களம் விறுவிறுப்பு

English Summary

Maharashtra Governor Bhagat singh koshiyari returns to work after cured from covid: உத்தவ் தாக்கரே அரசுக்கு எதிராக அசாமில் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் எம்.எல்.ஏக்கள் முகாமிட்டுள்ள நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி மீண்டும் பணிக்கு திரும்பி இருக்கிறார்.