நான் எங்கும் போகவில்லை.. சிவசேனா பவனில்தான் அமர்ந்து இருப்பேன்.. அடித்து பேசிய உத்தவ் தாக்கரே!

English Summary

Maharashtra Political Crisis: I am not going anywhere, I will be in Shiv Sena Bhawan says Uddhav Thackeray. மகாராஷ்டிரா முதல்வர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்வதாக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே அறிவித்துள்ளார். முதல்வர் பதவியை துறந்த உத்தவ் தாக்கரே.. பதவி விலகும் பேஸ்புக் பக்கத்தில் உருக்கமாக உரையாற்றினார்.