உலகளவில் அம்பலமான இந்திய மின்வெட்டு.. சிஎஸ்கே தோல்விக்கு இதுவே காரணம்! அடித்து சொல்லும் ரசிகர்கள்

English Summary

Power cut in CSK vs MI Ipl match - Devon conway's LBW is under issue - DRS not working: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டியில் மின் தடை ஏற்பட்டதால் டி.ஆர்.எஸ் கேட்க முடியாமல் சென்னை வீரர் டெவோன் கான்வே ஆட்டமிழந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.