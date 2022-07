யார் ரியல் சிவசேனா? கட்சி சின்னம் யாருக்கு.. தாக்கரே & ஷிண்டேவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய உத்தரவு

English Summary

Prove majority says Poll body in Thackeray vs Shinde fight over Sena, symbol Election comission on Shiv Sena crisis: (மகாராஷ்டிரா அரசியல் தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு) Maharashtra political crisis latest updates in tamil