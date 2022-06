ஆப்ரேஷன் கமல்! எம்எல்ஏக்கள் கடத்தல்! ரவுடி தாக்கியதில் ஒரு எம்எல்ஏ-வுக்கு மாரடைப்பு! சிவசேனா பகீர்

English Summary

Shiv Sena MP Sanjay Raut claimed rebel leber Eknath Shinde was pressured to go against the Uddhav Thackeray: (மகாராஷ்டிர அமைச்சர் சஞ்சய் ராவத் மாயமானது குறித்து மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத்) Sanjay Raut alleged that at least two MLAs were beaten up by the police under the "Operational Kamal".