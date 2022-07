ஒரு மாதம்தான்.. திமுகவில் இருந்து ஒரு ஷிண்டே புறப்படுவார்.. உத்தவ் நிலைமைதான்! அண்ணாமலை எச்சரிக்கை

English Summary

Tamil Nadu ruling DMK also will see a Shinde soon like Maharashtra says Annamalai. மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே அரசை கலைத்தது போல தமிழ்நாட்டிலும் திமுகவில் இருந்து ஒரு ஏக்நாத் ஷிண்டே புறப்படுவார் என்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.