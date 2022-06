யார் நிஜ ”இந்துத்துவா”? பதவி விலகலுக்கு முன் யோகி வழியில் உத்தவ் தாக்கரே போட்ட உத்தரவு

English Summary

True Hindutva Battle between BJP and Shivsena leads to name change of Aurangabad and Usmanabad: : சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள் 40 பேர் உத்தவ் தாக்கரே அரசுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியதை தொடர்ந்து இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற இருந்த நிலையில் உத்தவ் தாக்கரே முதலமைச்சர் பதவிலிருந்து நேற்று விலகினார். அதற்கு முன்பாக சிவசேனா ஒரு இந்துத்துவ கட்சிதான் என்பதை மீண்டும் நிறுவும் வகையில் 2 முக்கிய நகரங்களின் பெயர்களை அவர் மாற்றி இருக்கிறார்.