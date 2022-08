ஏழைகள் இருக்கும் வரை கருணாநிதியின் இலவச திட்டங்கள் இருக்கும்: அமைச்சர் மெய்யநாதன்

English Summary

Minister Meyyanathan said that the freebies brought by late former Chief Minister Karunanidhi will remain as long as there are poor people. Karunanidhi free programs - Minister Meyyanathan: ஏழைகள் இருக்கும் வரை, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கொண்டு வந்த இலவச திட்டங்கள் தொடரும் என அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.