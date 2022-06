ஏய்.. என்ன கேட்டுட்டே இருக்க? அண்ணாமலையிடம் கேள்வி கேட்ட செய்தியாளரை.. பிடித்து தாக்கிய பாஜகவினர்!

English Summary

BJP cadres attacked a reporter for asking questions to Annamalai in Namakkal. நாமக்கல்லில் அண்ணாமலையிடம் கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.