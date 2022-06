அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு தடை செய்யப்பட்டது ஏன்? கலங்கும் பெண்கள்! கொண்டாடிய டிரம்ப்! விளாசிய பிடன்

English Summary

Abortion has no constitutional rights says USA Supreme Court - All you need to know about Joe vs Wade. அமெரிக்காவில் கருக்கலைப்பு சட்ட பூர்வமானது இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. இந்த தீர்ப்பு காரணமாக அமெரிக்காவில் உள்ள 50 மாகாணங்களில் பெரும்பான்மையான மாகாணங்களில் கருக்கலைப்பு தடை செய்யப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன.