காபூலில் அமெரிக்கா டிரோன் தாக்குதல்.. அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் ஜவாஹிரி கொலை.. பிடன் அறிவிப்பு

English Summary

AL Qaeda leader Ayman al-Zawahiri killed in a drone strike by USA in Kabul. அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் அல் ஜவாஹிரி அமெரிக்க டிரோன் தாக்குதலில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். காபூலில் நடத்திய டிரோன் தாக்குதலில் அல் கொய்தா தலைவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.