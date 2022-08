சல்மான் ருஷ்டியை கொல்ல முயற்சி.. கைதானவர் ஷியா தீவிரவாதியா? தீவிர விசாரணை

English Summary

(எழுத்தாளரை கொல்ல முயன்ற நபருக்கு ஷியா தீவிரவாதத்திடம் அனுதாபம் உள்ளதாக தகவல்): The motive for the attack was unclear, State police Maj. Eugene Staniszewski said. But according to reports, Matar may have had sympathies for the Iranian government group