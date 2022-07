காதலனுக்காக ஹார்ட்டோடு சேர்த்து கிட்னியையும் தந்த காதலி! சிகிச்சைக்கு பின் நடந்த ட்விஸ்ட்! பாவங்க

English Summary

Heart crunching story of a girlfriend donating kidney to her boyfriend. தனது காதலனுக்காக கிட்னி கொடுத்த பெண் ஒருவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ இணையம் முழுக்க தீயாக பரவி வருகிறது.