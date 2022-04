விஷ மாத்திரையையே முறித்த எலான் மஸ்க்! பிளான் பியை களமிறக்கி ட்விட்டரை வாங்கியது எப்படி? பரபர பின்னணி

English Summary

How did Elon Musk buy Twitter? What happened to poison pill? ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவதில் இருந்து எலான் மஸ்க்கை தடுக்கும் வகையில் அதன் போர்ட் உறுப்பினர்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர்.