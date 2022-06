50 வருடம் பின்னோக்கி போன அமெரிக்கா.. இனி பெண்கள் அபார்ஷன் பண்ண முடியாதா? அதிர்ச்சி பின்னணி

English Summary

Is Abortion banned completely in the USA? What is the truth? What are the options there? உலகில் பெண் உரிமைகளில் மிகவும் பின் தங்கி இருக்கும் நாடுகள் கூட பெண் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதை பற்றி தீவிர விவாதங்களை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில்..