விமானம் மோத வருது.. வெளியே போங்க! அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பரபரப்பு! தெறித்த எம்பிக்கள்.. என்னாச்சு

English Summary

MPs and Officials evacuated from USA Capitol after the false alarm about a plane attack. அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் விமானம் ஒன்று மோத போவதாக வந்த தகவலால் அதன் உள்ளே இருந்த எம்பிக்கள் அவசர அவசரமாக அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள்.