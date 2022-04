என்ன சொல்றீங்க! பூமியில் இருந்து நிலவிற்கு போன நீர்.. சந்திரனில் கேம்ப் அமைக்கும் நாசா.. சுவாரசியம்!

English Summary

NASA Moon Base depends on the water that may transported from Earth’s atmosphere. பூமியில் இருந்து நிலவிற்கு சென்ற தண்ணீரை வைத்து நிலவில் குடியேற்றம் செய்யும் திட்டத்தை நாசா ஆலோசித்து வருவதாக ஆராய்ச்சி கட்டுரை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது