சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இளைஞர் துப்பாக்கி சூடு.. அலறிய மக்கள்.. 10 பேர் பலி! அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி

English Summary

Shooting by an 18 year old man in US Super Market: 10 people killed. அமெரிக்காவின் பஃப்பல்லோ நகரத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் 10 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.