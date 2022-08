சூரிய வளிமண்டல துளை.. பூமியை நோக்கி சீறி வரும் சோலார் காற்று.. அதுவும் நாளைக்கே வருதாம்! என்னாகும்

English Summary

Solar storm from the Sun holes will reach the Earth by tomorrow. சூரியனின் வளிமண்டத்தில் இருக்கும் துளைகள் வழியாக வர கூடிய சூரிய காற்றுகள் நாளை பூமியின் தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.