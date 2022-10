90'ஸ் கிட்ஸ்களின் பேவரைட்! 30 ஆண்டுக்கால சேவையை முடித்துக்கொள்கிறது கார்டூன் நெட்வொர்க்.. குட்பை CN

மூடுவிழா

ஒவ்வொரு மனிதனும், தனது பால்ய பருவத்தில் எதை பார்க்கிறானோ, எங்கு இருக்கிறானோ, எதை அனுபவிக்கிறானோ அதுவாகத்தான் வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் வளர்கிறான். அவனுடைய சிந்தனைகளில் இந்த விஷயங்கள் ஆழ பதிந்திருக்கும் என உளவியல் நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இவ்வாறு இருக்க இந்த வளரிளம் பருவத்தில் மிகச்சிறந்த நினைவுகளை கொடுத்த 'கார்டூன் நெட்வொர்க்' (cartoon network) எனும் சேனல் இப்போது மூடுவிழாவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில்

1992ல் தொடங்கி சுமார் 30 ஆண்டுகளாக குழந்தைகளை மகிழ்வித்து வரும் இந்த சேனலிலிருந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் 82 அனிமேஷன் ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். தற்போது சேனல் முற்றிலும் மூடப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. உலகம் முழுவதும் இது எப்படி இருந்ததோ என்று தெரியாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இந்த சேனல் கடைக்கோடி சிறார்கள் வரை சென்று சேர்ந்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.

இணைப்பு

ஏனெனில் தங்களை போன்ற சாமானிய குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு டிவி என்பதே கனவாக இருக்கும் பட்சத்தில் கார்டூன் நெட்வொர்க் என்பது பெருங்கனவாக இருந்தது என்றும், திமுக ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட இலவச டிவியில் இந்த கார்டூன் நெட்வொர்க் சேனலை நாள் முழுவதும் பார்த்துகொண்டிருந்ததை மறக்கவே முடியாது எனவும் 90'ஸ் கிட்ஸ்கள் தங்கள் நினைவுகளை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இப்படியாகதான் இந்த சேனல் தமிழ்நாட்டின் கடைகோடி சிறாருக்கும் அறிமுகமானது. இந்நிலையில் இந்த சேனலை வார்னர் பிரதர்ஸ் டிஸ்கவரியுடன் இணைக்கப்போவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தொடர்கள்

1992ம் ஆண்டு இந்த சேனல் தொடங்கப்பட்டாலும் 1994ம் ஆண்டுதான் இதில் தொடர்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டன. அப்படி முதன் முறையாக அறிமுகமானதுதான் 'Space Ghost Coast to Coast' எனும் தொடர். இதனையடுத்து, Dexter's Laboratory, Johnny Bravo, Cow and Chicken, I Am Weasel, The Powerpuff Girls, Ed, Edd n Eddy, and Courage the Cowardly Dog. In 2009 எனபல தொடர்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டன. இது அதிரடியான வெற்றியை கொடுத்ததையடுத்து வார்னர் பிரதர்ஸ் மற்றும் நியூ லைன் சினிமாவின் சில திரைப்படங்களும் திரையிடப்பட்டன.