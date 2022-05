கருப்பு ஆடு.. செவ்வாய் கிரகத்தை பாலைவனமாக்கிய மர்ம பொருள்.. துப்பு துலக்கிய விஞ்ஞானிகள்.. பின்னணி!

English Summary

What the reason behind the drying up of Mars? What really happened? செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்த நீர் எல்லாம் ஆவியானது ஆனது ஏன் என்ற புதிருக்கு விஞ்ஞானிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.