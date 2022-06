ஏட்டையாவுக்கு தெரிந்தது கூட அண்ணாமலைக்கு தெரியல.. இவர் எப்டி எஸ்பியா இருந்தாரோ? -அமைச்சர் ஆவடி நாசர்

English Summary

Annamalai didnt have common sense that evan Head constable had - Minister Avadi Nasar: சாதாரண ஏட்டையாவிற்கு இருக்கும் காம்மன்சென்ஸ் கூட அண்ணாமலைக்கு இல்லை எனவும் இந்திய அளவில் ஜவஹர்லால் நேரு, இந்திரா காந்தி, எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகியோரை எதிர்த்து அரசியல் செய்தது திமுக ஒருபோதும் இழக்காது என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஆவடி நாசர் பேசியுள்ளார்.