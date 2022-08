மூர்க்கத்தனமாக ‘மூர்த்தி’.. மிரளவிட்ட ‘முதுமலை’! இனிமே ரெஸ்ட் தான்! கண்ணீர் மல்க கிடைத்த கவுரவம்!

English Summary

Murthy and Mudumalai, 2 domesticated elephants who were working as best kumkis in Mudumalai retired, the retired elephants were decorated and honored with a retirement certificate along with other elephants with special food ; முதுமலையில் சிறந்த கும்கிகளாக பணியாற்றி வந்த 2 வளர்ப்பு யானைகளான மூர்த்தி மற்றும் முதுமலை ஆகிய 2 கும்கி யானைகள் ஒய்வு பெற்றது