மெய் சிலிர்க்கும்.. நொய்டாவில் கட்டிடம் தகர்ப்பு.. அருகிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ.. இதை பாருங்க!

English Summary

Noida Twin Tower: Watch these videos from close angle of the blast . நொய்டா இரட்டை கோபுர இடிப்பு வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இரட்டை கோபுரத்திற்கு மிக அருகில் இருந்து பல வீடியோக்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன