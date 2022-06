அக்னிபாத்தால் அக்னி குண்டமான பீகார்.. 22 ரயில்கள் ரத்து - 5 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்

English Summary

22 Train services are cancelled due to violence turned out in protest againt agnipath in Bihar : இந்திய ராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்க்கும் மத்திய அரசின் புதிய அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பீகாரில்ராணுவ பயிற்சிபெறும் இளைஞர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தில் ரயில்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டு உள்ளதால் 22 ரயில்களின் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.