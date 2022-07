பாகிஸ்தான் ஏஜெண்டுகள் பலருக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் தொடர்பு - பீகார் ஆர்ஜேடி தலைவர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

English Summary

Most of Pakistan agents are linked to RSS - Bihar RJD President Jagadanand Singh: பீகாரில் கைதான பாகிஸ்தான் ஏஜெண்டுகள் பலருக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பதாக பீகார் மாநில ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் ஜகதானந்த் சிங் தெரிவித்து உள்ளார்.