புது ரூட்டை பிடிக்கும் பிகே! கடைசி நிமிடத்தில் பீகார் முதல்வர் மீட்டிங் ரத்து.. ஓ இதுதான் காரணமா

English Summary

Election Strategist Prashant Kishor has been in Patna for two days and his anticipated meeting with Bihar Chief Minister Nitish Kumar: (பிரபல தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோரின் வரும் கால அரசியல் திட்டம்) Election Strategist Prashant Kishor future political plan.