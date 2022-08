வலுவடைகிறதா மூன்றாவது அணி? பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமாருடன் கேசிஆர் சந்திப்பு.. பின்னணி!

English Summary

( பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமாருடன் கேசிஆர் சந்திப்பு ) Telangana Chief Minister's visit Nitish Kumar. He visit both Mr Kumar and RJD leader Tejashwi Yadav in Bihar on his national tour to consolidate a viable non-BJP, non-Congress front.