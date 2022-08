பீகார்.. கோயில் கர்ப்பகிரகத்திற்குள் சென்ற முஸ்லீம் அமைச்சர்.. தீட்டானதாக அர்ச்சகர்கள் பரிகார பூஜை!

English Summary

( பீகாரில் விஷ்ணுபத் கோயில் கர்ப்ப கிரகத்திற்குள் இஸ்லாமிய அமைச்சர் சென்றதால் பரபரப்பு ) Purification prayer of the famous Vishnupad temple of Gaya in Bihar was done with all prayers and rituals after Minister from the minority community entered into its sanctum sanctorum along with Chief Minister Nitish Kumar.