திமுக அதிமுக சேர்ந்தால் எப்படியோ அப்படி.. பீகார் மாநில கட்சிகள் செய்த சம்பவம்! ஆபரேசன் தாமரைக்கு அடி

English Summary

Story behind JDU and RJD combination in Bihar: தமிழ்நாட்டில் எப்படி திமுகவும் அதிமுகவும் பிரதான கட்சிகளாக உள்ளதோ அதேபோன்று பீகாரில் முக்கியமான 2 கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து பாஜகவை ஆளும் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றி உள்ளன.